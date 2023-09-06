Газпром прокомментировал заявления Молдавии об отсутствии долга перед Россией Фото: REUTERS

Пресс-служба ПАО «Газпром» опубликовала официальный ответ на заявления властей Молдавии о том, что у республики, якобы, нет никаких долгов перед Россией за поставки газа. Корпорация не согласна с доводами молдавской стороны, и пообещала отстаивать свои права всеми способами, сообщили в телеграм-канале «Газпрома».

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами», - говорится в заявлении.

Представители корпорации указывают на то, что Молдавия нарушила соглашение, позволив аудиторам из Норвегии и Великобритании составлять отчёт без надзора со стороны Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

Также власти Молдавии, в одностороннем порядке, не уведомляя ни собственную газораспределительную компанию, ни «Газпром», определили условия тендера на закупку газа. В то же время, в распоряжении российской компании есть все необходимые документы, подписанные молдавской стороной, и подтверждающие наличие задолженности.

Ранее KP.RU сообщил, что Молдавия наняла британских и норвежских аудиторов, чтобы те представили отчёт об отсутствии долга республики перед Россией.