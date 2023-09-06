Депутат Койтер поблагодарил РФ за несерьезное отношение к словам Бербок о войне Фото: REUTERS

Немецкий депутат из партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам главы МИД Германии Анналены Бербок о «войне с Россией».

— Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — «у нас война с Россией» — не восприняли всерьез, — заявил депутат во время дебатов в Бундестаге.

Помимо этого Койтер раскритиковал главу немецкого МИДа за недостаточное знание английского языка и посоветовал Бербок не тратить деньги налогоплательщиков на визажистов, а лучше инвестировать их в изучение языка.

Критика по поводу английского Бербок от парламентария связана со случаем на пресс-конференции в ЮАР, где она назвала путь страны к свободе «беконом надежды», перепутав слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

Также Анналена Бербок во время пресс-конференций с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску, назвала украинское зерно «кокаиновым».