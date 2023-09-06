В Москве презентовали мурманский сетевой кластер «СОПКИ»

Фото: gov-murman.ru

На площадке презентовались практики, продемонстрировавшие эффективность в регионах, и достойные тиражирования по всей стране. Всего на форуме будет проведено свыше полусотни мероприятий по продвижению эффективных методик для достижения высокого качества жизни и новых возможностей развития регионов.

Елена Дягилева рассказала, что первые «СОПКИ» появились в Мурманской области в 2021 году, чтобы удовлетворить запрос молодых северян на новые современные молодежные пространства. Глава региона Андрей Чибис оперативно отреагировал на обращения молодых людей во время личных встреч и в социальных сетях. Проект стал частью регионального плана «На Севере – жить», основанный почти на полумиллионе предложений местных жителей. Всего за два года программа стала массовой. Еще до завершения этого года в Мурманской области будет действовать уже свыше четырех десятков пространств. В каждом конкретном случае они объединены единым названием и концепцией, однако имеют самые различные направленности, среди которых, творчество, бизнес-инициативы, волонтерская деятельность, спорт, поддержка молодых семей.

«Важно, что пространства создаются на готовых площадках, поэтому реализация не занимает большого количества времени и не требует масштабных инвестиций. Выделенные правительством региона гранты – от 5 до 10 млн рублей – направляются муниципалитетами на ремонт помещений, оснащение их необходимой техникой и оформление в едином стиле», – пояснила Елена Дягилева.

В прошлом году параллельно с созданием крупных спортивных объектов в Мурманской области появились первые 7 пространств «СОПКИ.СПОРТ».

«СОПКИ.СПОРТ» стали быстрым решением по созданию дополнительных возможностей для молодых северян. Особую ценность проект имеет для малых городов и отдаленных территорий, в том числе ЗАТО, где ограничена спортивная инфраструктура. В современных залах северяне до 35 лет занимаются бесплатно», – добавила вице-губернатор.

В «СОПКИ.СПОРТ» были установлены многофункциональные силовые и кардиотренажеры. За короткое время «СОПКИ.СПОРТ» стали новой точкой притяжения активных северян, набрав суммарно более 8 тысяч посещений за ноябрь-декабрь 2022 года.

«На текущий момент число посещений пространств площадью от 50 до 100 м2 возросло до более 51 тысяч, в «СОПКАХ.СПОРТ» сейчас занимается более 14,5 тысячи северян. Это еще раз подтверждает правильность выбранного вектора, поэтому проект приобретает больший масштаб – до конца года в регионе будет работать уже 17 пространств, а также будут открыты первые «СОПКИ.СПОРТ» за пределами области – в подшефной Запорожской области», – рассказала Елена Дягилева.

Для удовлетворения потребностей современных семей в Мурманской области создают в качестве дополнения уже функционирующего кластера пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». В сентябре на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой заработает первый центр. Он ориентирован, прежде всего, на повышение качества получения социальных услуг и человекоцентричности в социальной сфере. В дальнейшем по инициативе губернатора Андрея Чибиса практика будет масштабирована на два закрытых территориальных образования – Североморск и Александровск.

«Выбор муниципалитетов не случаен: зачастую именно в военных гарнизонах молодые мамы, оказываясь вдали от родных и друзей, сталкиваются с дефицитом общения и особенно нуждаются в поддержке. Кроме того, такие малые формы, без объемных инвестиций и долгого срока реализации, смогут дополнить масштабные проекты, реализуемые в рамках программы реновации ЗАТО», – пояснила Елена Дягилева.

Вице-губернатор выразила уверенност, что мурманские практики могут быть применимы во всех регионах нашей страны.