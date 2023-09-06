Власти Москвы прокомментировали сообщения о тонущих людях в Химкинском водохранилище

Инцидент с лодкой в Химкинском водохранилище оказался тренировкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент по делам ГО и ЧС Москвы прокомментировал сообщения о том, что в Химкинском водохранилище якобы тонут пассажиры лодки. В ведомстве пояснили, что проводилась тренировка по спасению человека из воды, помощь участникам мероприятия не требовалась.

По информации департамента, вечером, 6 сентября, в службу спасения поступила информация о том, что недалеко от пляжа «Химки 2» тонут люди. На место были отправлены спасатели.

«Специалисты выяснили, что на акватории Химкинского водохранилища проводится тренировка частной организации по спасению человека с воды», - разъяснили в ведомстве.

Участники тренировки не нуждались в помощи, подчеркнули в департаменте.

Сайт KP.RU писал, что 19 августа 2023 года на реке Большой Енисей перевернулась лодка, которая следовала в село Сыстыг-Хем Тоджинского района в Туве. На борту было четыре человека, одному из которых удалось спастись, на поиски еще троих отправились спасатели.