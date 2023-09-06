Россия запросила заседание СБ ООН на 12 сентября из-за поставок оружия Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запросила в Совете безопасности ООН проведение заседания, посвящённого проблемам, вызываемым поставками западного оружия на Украину, и иным факторам, которые мешают урегулированию украинского конфликта. Заседание назначено на 12 сентября 2023 года, сообщил в своих соцсетях первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», - заявил Полянский.

Среди желающих выступить перед Совбезом на эту тему, как подчёркивает заместитель постпреда, очень много западных журналистов и экспертов, что начинает нервировать страны НАТО. По словам Полянского, недавно у оппонентов России в Совбезе даже случился нервный срыв.

Ранее KP.RU сообщил, что в МИД России озвучили, к каким последствиям привели поставки Украине снарядов с обеднённым ураном.