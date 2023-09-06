Автоэксперт назвал лучшее время года для покупки авто Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперт Максим Загорский в беседе с Lenta.ru назвал лучшим периодом для покупки нового авто конец года, а особенно декабрь, отметив, что в этот период дилеры готовы предложить хорошие скидки на свои товары, поскольку они должны выполнить свой годовой план.

Загорский также отметил, что в этот период люди зачастую заняты своими делами и подготовкой к праздникам, в результате чего спрос на машине в декабре не очень высок.

«На вторичном рынке автомобилей ситуация немного сложнее. С середины осени и до конца года можно найти хорошие варианты по низким ценам. Многие автолюбители, желающие продать свои автомобили, стремятся сделать это до начала предновогодних скидок», - заявил специалист.

Автоэксперт Максим Шелков, как сообщал телеканал «360», рекомендовал при покупке поддержанных машин проверять указанный продавцом в объявлении VIN-номер. По его словам, продавец может предоставить подменный идентификационный номер.

Тем временем, сообщалось, что в России взлетели продажи новых автомобилей. Как передавал «Пятый канал», в августе этого года россияне купили около 110 тысяч авто, что примерно на 15 тысяч штук больше, чем в июле, а также в 2,5 раза выше, чем год назад.