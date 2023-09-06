Минобороны России предложило ставить заключенных на воинский учет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ предложило ввести воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Соответствующие поправки опубликованы на сайте проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается исключить пункт, согласно которому отбывающие наказание не подлежат воинскому учету. Для призывников и военнообязанных, находящихся в местах лишения свободы, предлагается ввести «особый воинский учет».

Постановка и снятие с такого учета, согласно предложения Минобороны, будет производиться без явки в военкоматы, а списки, которые будут сверяться не реже раза в год, туда должны будут предоставлять исправительные учреждения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту осужденных, а также ограниченно годных в период мобилизации и военного положения.

Сайт KP.RU ранее отвечал на главные вопросы о цифровизации воинского учета в России, объясняя, зачем нужен реестр военнообязанных и кому будут приходить электронные повестки.