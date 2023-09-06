Оториноларинголог дала советы по защите от простуды

Перед приемом препаратов важно посетить врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень традиционно считается сезоном простуды, однако защититься от ОРВИ можно, соблюдая простые правила. О них рассказала РИАМО врач-оториноларинголог Ольга Бегашева.

- Важно закаливание, спорт, разнообразное питание. Поможет профилактике галотерапия, так как соленый воздух позволяет укрепить иммунитет и органы дыхания, - рассказала Бегашева.

При этом, медик отметила, что самым эффективным методом от грипп является вакцинация. Прививку можно делать как взрослым, так и детям, с 6 месяцев жизни, при отсутствии противопоказаний.

Ранее RT сообщило, что в России заболеваемость коронавирусом выросла на 31,6% за неделю. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ. В ВОЗ также заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире на 63% за 28 дней.

ОТР сообщало, что эксперты советуют принимать лекарства только после посещения врача. Перед этим следует провести иммунную диагностику.