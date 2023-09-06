Экономист Григорьев предрек приостановку падения рубля из-за решения ЦБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru заявил, что резкое увеличение Банком России продажи российского валюты окажет краткосрочную поддержку рублю, что не укрепит валюту, однако временно не даст ей дальше падать.

Ранее Банк России объявил, что произведет равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей, а пройдет это в период с 14 по 22 сентября 2023 года.

По его словам, если регулятор направит большую валютную массу на рынок, скупая рубли, это остановит падение российской валюты и не даст доллару пробить отметку в 100 рублей. Тем не менее, он считает, что решение Банка России окажет только временную и ограниченную поддержку.

«Это будет некий разовый вброс иностранной валюты, которая, конечно, поможет несколько укрепится рублю, но в целом это не изменит ситуацию, связанную с нестабильностью экономической и нестабильностью финансового рынка», - заявил экономист.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с «Российской газетой» заявил, что более уверенное восстановление рубля без каких-либо мер со стороны финансовых властей будет маловероятным.

Финансовый эксперт Валерия Минчичова, как сообщал телеканал «360», связала падение рубля с тем, что российские граждане, уезжающие отдыхать за границу, продолжают скупать валюту, полнимая спрос на нее.