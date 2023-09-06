Ганчев: Российской армии осталось пройти семь километров до Купянска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Харьковской Военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российская армия практически вплотную подошла к Купянску. До города осталось всего семь километров, о чём Ганчев заявил во время общения с журналистами 6 сентября 2023 года.

«Линия фронта в Харьковской области двигается, <…> наша линия фронта в 7 километрах от Купянска», - заявил Ганчев.

Он подчеркнул, что линия боевого соприкосновения постоянно движется, углубляясь в сторону Купянска, и до города осталось совсем немного. Сроки освобождения Купянска глава военно-гражданской администрации назвать не смог, однако заявил, что это находится в ближайших планах, как и освобождение Харькова.

Ранее KP.RU сообщил, что 33 населённых пункта в Харьковской области находятся под контролем российской армии. Украинские неонацисты и западные наёмники из них выбиты, линия соприкосновения движется дальше.