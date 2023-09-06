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НовостиЭкономика6 сентября 2023 17:04

РФ и Саудовская Аравия продолжат работу над стабилизацией рынка энергоресурсов

Об этом договорились президент России и саудовский наследный принц
Екатерина КОСОБОКОВА
Президент России и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу над стабилизацией мирового рынка энергоресурсов

Президент России и наследный принц Саудовской Аравии продолжат работу над стабилизацией мирового рынка энергоресурсов

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд достигли договоренности о продолжении работы над стабилизацией мирового рынка энергоресурсов. Об этом в среду, 6 сентября, проинформировало Cаудовское агентство печати (САП).

«Был обсужден ряд тем, представляющих общий интерес, включая продолжающиеся усилия по стабилизации мировых энергетических рынков», - сказано в заявлении САП.

Напомним, Путин поговорил по телефону с Мухаммедом Бен Сальман Аль Саудом в среду, 6 сентября, 2023 года. Наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил российского лидера за поддержку в процессе присоединения к БРИКС. Кроме того, в беседе была дана высокая оценка взаимодействию двух государств в формате ОПЕК+ и рассмотрен ряд вопросов дальнейшего двустороннего сотрудничества.