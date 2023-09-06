Депутат Тумусов поддержал идею запрета микрофинансовых организаций

В РФ хотят ввести запрет на работу микрофинансовых организаций Фото: Иван МАКЕЕВ

Запрет на деятельность микрофинансовых организаций в России необходим, так как заемщики, зачастую, попадают в безвыходную ситуацию из-за высоких процентов. Об этом рассказал RT депутат государственной Думы Федот Тумусов.

«Такие организации быстро выдают кредиты, но на самом деле они можно сказать, грабят людей за счёт (начисления) процентов. Человек попадает в кабалу, и его начинают трясти», - отметил депутат.

Он уточнил, что, при этом, микрофинансовые организации активно заманивают к себе население за счет рекламы.

Ранее KP.RU сообщил, что в ЦБ готовят законопроект, согласно которому каждый россиянин сможет сам установить себе запрет на получение кредитов и займов через «Госуслуги». Ожидается, что это опция поможет защититься от мошенников.

Согласно опросу, большинство россиян обрадовались такой возможности, а половина заявили, что обязательно подключат такой самозапрет, как только появится такая возможность.