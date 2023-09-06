Косметолог Бедаева рекомендовала не отказываться от SPF-кремов осенью Фото: Shutterstock

Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Татьяна Бедаева в беседе с «Газета.Ru» предупредила, что с понижением температуры осенью уменьшается влажность воздуха, что в свою очередь вызывает нарушение микроциркуляции, ощущения стянутости, а также сухости и шелушения кожи.

По ее словам, в этот период стоит сменить средства ухода за кожей, однако не отказываться от солнцезащитного крема.

«UV-спектр по-прежнему способствует выработке меланина вплоть до конца ноября, то есть сохраняется риск онкологических заболеваний, а также появления пигментации и акне для кожи, склонной к таким реакциям, поэтому важно до этого периода продолжать наносить средства с SPF 30-50 в составе», - рассказала специалист.

Бедаева рекомендовала, людям, находящимся на открытом воздухе весь день, обновлять средство с SPF каждые 2-3 часа, как и летом.

Косметолог, пластический хирург Надежда Петраш назвала популярные ошибки, которые нужно исправить, чтобы дать коже шанс для того, чтобы дольше оставаться молодой. Как писал «Царьград», врач предупредила о важности заботы о чистоте предметов, которые ежедневно соприкасаются с лицом.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что проблемы с кожей зачастую обостряются после отпуска, отметив, что люди часто пытаются вытереть пот, поправить растрепавшиеся волосы, нередко прикасаясь к лицу грязными руками.