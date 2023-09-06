Полиция Замбии задержала бывшую первую леди страны Эстер Лунгу за кражу

Полиция предъявила официальные обвинения бывшей первой леди Эстер Лунгу Фото: Википедия

Полиция Замбии в среду, 6 сентября, проинформировала о задержании бывшей первой леди страны Эстер Лунгу. Ее обвиняют в краже.

«Полиция предъявила официальные обвинения бывшей первой леди Эстер Лунгу и задержала ее», - сказано в сообщении правоохранительных органов, размещенном в социальных сетях.

По информации полиции, Лунгу предъявлено обвинение в краже автомобиля, а также во владении имуществом, возможно, являющимся доходом от преступной деятельности.

Помимо бывшей первой леди были задержаны еще четыре человека. Всех их поместили под стражу.

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