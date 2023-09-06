Белый дом: США не считают нужным сообщать РФ о визитах своих чиновников в Киев Фото: REUTERS

Во время пресс-конференции в Белом доме, представителей администрации президента США спросили о том, уведомляли ли Россию о поспешном визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 6 сентября 2023 года. В ответ на это в Вашингтоне заявили, что не считают это необходимым.

«США не считают нужным информировать РФ о планах посещения своими должностными лицами Украины», - так ответили журналистам в пресс-службе Белого дома.

Напомним, что Блинкен в срочном порядке прилетел на Украину с двухдневным визитом. Подробно о том, что понадобилось госсекретарю США в Киеве, и к чему была такая спешка, KP.RU сообщил в отдельном материале.

Ранее KP.RU писал о том, что в феврале 2023 года из Белого дома звонили в Москву, чтобы договориться о гарантиях безопасности для президента США Джо Байдена, решившего посетить Киев. Для Блинкена подобные меры США, очевидно, не считают необходимыми.