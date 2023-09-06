Белый дом: Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не посетит саммит G20 Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разочарован тем, что председатель КНР Си Цзиньпин не сможет принять участие в переговорах с ним, так как не посетит саммит «Большой двадцатки».

«Да, конечно, он разочарован. Президент с нетерпением ждал встречи с ним», - ответил на соответствующий вопрос журналистов координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Напомним, Си Цзиньпин, как и президент России Владимир Путин, решил не приезжать в Нью-Дели на саммит стран G20, который состоится с 9 по 10 сентября. Делегацию России в Индии возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а КНР - премьер Госсовета Ли Цян.

Агентство Bloomberg сообщало, что страны Европейского союза хотят воспользоваться отсутствием Путина и Цзиньпина на предстоящем саммите лидеров G20 в Индии с целью оказать влияние на страны Африки.