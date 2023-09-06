Экс-сенатор Блэк: РФ не хотела конфликта на Украине, его развязали ЦРУ и МИ-6 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские консерваторы уверены в том, что России не хотела конфликта на Украине, он был развязан ЦРУ и МИ-6, которые помогли свернуть законные власти в стране в 2014 году. Такое мнение выразил бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что в США сейчас много консерваторов, которые выступают в поддержку РФ. По словам Блэка, они понимают, что Россия не хотела начинаться спецоперацию.

«Она была ей навязана, когда ЦРУ и британская МИ-6 помогли свергнуть законное украинское правительство в 2014 году», - резюмировал политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет урегулировать конфликт на Украине. Глава государства подчеркивал, что РФ не планировала начинать спецоперацию, однако западные страны вынуждают Россию решать конфликт вооруженным путем, который она хочет остановить.