Bloomberg: страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине Фото: REUTERS

Страны «Большой двадцатки» пришли к единому подходу по поводу конфликта на Украине. Об этом проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника.

«Все страны G20 пришли к единому походу относительно конфликта на Украине», - сообщило издание.

Агентство уточнило, что с Россией по данному вопросу еще предстоит найти компромисс.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что президент США Джо Байден на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индии, намерен затронуть тему последствий конфликта на Украине и призвать к «справедливому миру».

Украину и, в частности, президента Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Индии. Глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар пояснял, что это произошло потому, что «Большая двадцатка» занимается вопросами развития, а не безопасности.