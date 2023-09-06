В Сумской области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Сумской области вечером прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, зафиксирована работа противовоздушной обороны. Местные власти инцидент не комментировали, других подробностей не приводилось.

В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ночью 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Мэр Кличко заявил, что взрывы в Киеве связаны с работой системы противовоздушной обороны.

Кроме того, ночью 6 сентября в городе Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт, прогремела серия взрывов.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.