На Украине могут возбудить дело против нового министра обороны Умерова Фото: REUTERS

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначенного на должность нового министра обороны страны, об этом сообщило украинское издание «Комментарии».

«Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа», - написало издание.

По данным газеты, председатель ФГИ Рустем Умеров, его первый заместитель и заместитель, «...превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества», а именно продажи аффилированным руководителю «Центрэнерго» фирмам электроэнергии по ценам ниже рыночных.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября нацполиция возбудила уголовное дело в отношении руководства фонда госимущества Украины, который на данный момент возглавляет Рустем Умеров.

Уточнялось, что дело касалось незаконного увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго».

Напомним, 3 сентября президент Украины Зеленский объявил о своем решении снять с должности министра обороны страны Алексея Резникова на фоне череды коррупционных скандалов с закупками для оборонного ведомства и заменить его на депутата Рады и главу Фонда госимущества Рустема Умерова.