Румыния сообщила НАТО об обнаружении обломков БПЛА у границы Украины Фото: REUTERS

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил союзникам по НАТО о падении обломков беспилотника на территории страны.

«Я информировал союзников НАТО», - сказал Йоханнис на пресс-конференции.

Он добавил, что румынский посол в рамках Североатлантического совета официально информировал всех союзников об инциденте, «возможном инциденте и о том, что были найдены обломки, очень вероятно, беспилотника».

Политик отметил, что по мере того, как расследование принесет новые доказательства, «мы сможем сделать следующие шаги и, конечно, сообщим обо всем, что будет найдено».

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября министр национальной обороны страны Анджел Тылвэр заявил, что обломки, найденные на территории Румынии рядом с украинской границей, могут принадлежать беспилотнику.

Так он прокомментировал информацию об обнаружении обломков рядом с деревней Плауру.

Ранее минобороны Румынии опровергло слова украинских чиновников о падении на территории страны российский беспилотников.

В ведомстве подчеркнули, что российское оружие никогда не создавало прямых угроз территории Румынии, а ситуация с беспилотниками отслеживается в усиленном режиме.