Захарова опровергла слова Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла заявление Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.

«Что это: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно...», - написала она.

Дипломат напомнила, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября стало известно, что власти Соединенных Штатов намерены объявить на следующей неделе о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Снаряды с обедненным ураном войдут в новый пакет помощи Киеву от Вашингтона. Эти боеприпасы могут использоваться в танках Abrams, которые должны быть переданы Украины в ближайшие недели.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы обсудить потребности Украины в вопросах безопасности, энергетики и гуманитарной сфере.

Кроме того, Блинкен в ходе визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины в размере более чем 1 миллиарда долларов.