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НовостиПолитика6 сентября 2023 21:37

Умеров заявил об аудите всех подведомственных направлений

Также планируется разработка новой концепции трансформации минобороны Украины
Сергей ГАПЧУК
Умеров заявил об аудите всех подведомственных направлений

Умеров заявил об аудите всех подведомственных направлений

Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении аудита всех подведомственных направлений.

«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны», - сказал он.

Он добавил, что команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины – с новой стратегией нацбезопасности и обороны Украины.

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, его первого заместителя и заместителя за превышение своих служебных полномочий и совершение действий, направленных на сокрытие фактов хищения государственного имущества.

Напомним, 4 сентября нацполиция возбудила уголовное дело в отношении руководства фонда госимущества Украины, который на данный момент возглавляет Рустем Умеров. Уточнялось, что дело касалось незаконного увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго».