Умеров заявил об аудите всех подведомственных направлений Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении аудита всех подведомственных направлений.

«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны», - сказал он.

Он добавил, что команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины – с новой стратегией нацбезопасности и обороны Украины.

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, его первого заместителя и заместителя за превышение своих служебных полномочий и совершение действий, направленных на сокрытие фактов хищения государственного имущества.

Напомним, 4 сентября нацполиция возбудила уголовное дело в отношении руководства фонда госимущества Украины, который на данный момент возглавляет Рустем Умеров. Уточнялось, что дело касалось незаконного увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго».