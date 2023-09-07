Кулеба рассказал Блинкену, как похмелялся в McDonald's в студенчестве Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, как похмелялся в студенческие годы в McDonald's. Видео разговора двух дипломатов выложил в соцсеть X PR-директор канала C-SPAN Ховард Мортман.

«Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья было пойти в McDonald's. Я бы пошел туда и купил двойной чизбургер, большую кока-колу, и это был бы мой похмельный завтрак», - разоткровенничался Кулеба.

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября в Киев с двухдневным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетили ресторан быстрого питания McDonald's в Киеве. Согласно опубликованным фотографиям, Блинкен перекусил картофелем фри, Кулеба предпочел сладкий пирожок.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украине будет выделена дополнительная помощь на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.