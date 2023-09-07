Трамп предположил, что его могут помиловать, если он уйдет из президентской гонки Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.

На сайте американского журналиста Хью Хьюитта было опубликовано интервью Трампа. Журналист спросил, согласится ли Трамп на сделку с прокурорами, если те пообещают ему, что все обвинения «исчезнут» в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.

«Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас...», - ответил Трамп.

Он отметил, что у него нет никакого интереса соглашаться на подобные предложения.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа экс-президент США Дональд Трамп отказался признавать свою вину по делу, в рамках которого бизнесмену вменяют попытку вмешательства в президентские выборы в 2020 году, в штате Джорджия.

Согласно данным суда в Джорджии, Трамп обвиняется в попытке «рэкетирскими» методами помешать проведению выборов в 2020 году, переиграв ситуацию в свою пользу, и не позволив победить конкуренту - нынешнему президенту Джо Байдену.