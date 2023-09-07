Комиссия по причинам крушения миссии «Луна-25» продолжает работу Фото: REUTERS

Межведомственная комиссия, расследующая причины крушения миссии «Луна-25», продолжает работу, результаты работы будут обнародованы, об этом сообщили в Роскосмос.

«Работа межведомственной комиссии продолжается, после ее завершения результаты будут обнародованы», - заявили в госкорпорации.

Как писал сайт KP.RU, 20 августа станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование.

В Роскосмосе отметили, что реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

Выяснением причин произошедшего займется специально формируемая комиссия.

Эксперт в ракетно-космической области Александром Железняков завил, что мы 47 лет не летали к Луне. То, что было когда-то - об этом давно пора забыть. Мы не повторяем то, что было раньше, а вновь учимся летать к Луне. Вновь учимся делать первые шаги. То же самое делают и американцы, которые в 70-е годы сажали на Луну космические корабли с астронавтами.