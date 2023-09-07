Ассоциация городов Украины: Отопительный сезон на грани срыва Фото: REUTERS

Отопительный сезон в стране на грани срыва, об этом на сайте сообщила Ассоциация городов Украины.

«Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже.», - говорится в заявлении.

Ассоциация отметила, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунэнерго всей Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря 2022 года ВКС России нанесли девятый по счету массированный удар ракетами и беспилотниками по ключевым украинским объектам энергобезопасности. Именно на те, которые прямо задействованы и в передвижении составов с техникой по железным дорогам, и в снабжении электроэнергией заводов. Тех, что пытаются восстановить разбитую и украинскую, и западную бронетехнику, подбитую в боях на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

По данным из различных источников, по энергетическим объектам на территории самостийной 15 декабря было выпущено, в общей сложности, от 60 до 100 высокоточных ракет, а также дронов-камикадзе типа «Герань».