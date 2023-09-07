Посольство РФ в США: Поставки Киеву снарядов с ураном уничтожат целые поколения Фото: EAST NEWS

США своим решением поставить Киеву снаряды с обедненным ураном погубят целые поколения, об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

«Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном - показатель бесчеловечности», - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и «поставить крест на целых поколениях».

При этом указывалось, что «на передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно».

В посольстве подчеркнули, администрация США показывает, что «ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы.

Захарова задалась вопросом: что это: вранье или глупость? Она отметила, что про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно.

Дипломат напомнила, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний.