Министр образования Украины призвал к полному отказу от русского языка в школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству, в этих случаях нельзя проявлять лояльность, об этом заявил министр образования Украины Оксен Лисовой.

«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену», - порекомендовал чиновник.

По его словам, в таких случаях «лояльность проявлять нельзя».

Лисовой уверен, что Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка».

Как писал сайт KP.RU, 31 января уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что властям Украины следует запретить русский язык во всех высших учебных заведениях страны.

Он привел в пример Харьковский национальный университет имени Василия Каразина, администрация которого ввела должность уполномоченного по защите государственного языка.

По его мнению, такие решения помогут пресечь нарушения языкового закона в вузе, поскольку в ходе онлайн-занятий преподаватели неоднократно использовали негосударственный язык.