В Килии Одесской области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Килия, Одесская область, мониторинговые паблики сообщают о взрывах», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, вечером 6 сентября в Сумской области прогремели взрывы. Фиксировалась работа противовоздушной обороны. Местные власти инцидент не комментировали, других подробностей не приводилось.

Ночью 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Мэр Кличко заявлял, что взрывы в Киеве связаны с работой системы противовоздушной обороны.

Также, ночью 6 сентября в городе Рени Одесской области, где расположен морской торговый порт, прогремела серия взрывов.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.