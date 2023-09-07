Зеленский пригрозил ЕС судом в случае продления ограничений на импорт зерна Фото: REUTERS

Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции, об этом он заявил в обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей.

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна» – сказал он.

Также он обратился к Еврокомиссии и отметил, что «основа Европы» – в том числе свободная конкуренция и «выполнение обещаний». По его мнению, Киев не мешает конкуренции.

«Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого», - пригрозил Зеленский.

Как писал сайт KP.RU, в апреле газета Express выпустила статью с обвинениями в адрес Польши и Венгрии. Правительства этих стран запретили ввоз украинского зерна в самый непростой для Киева период, чем нанесли удар в спину Украины.

Напомним, что Варшава и Будапешт пошли на такой шаг, поскольку польские и венгерские работники сельскохозяйственной отрасли несли большие убытки.

Дешевое украинское зерно, которое должно было отправиться в беднейшие страны Африки, вместо этого оставалось в Европе. Это создавало избыток предложения на рынке и ударило по местным фермерам.