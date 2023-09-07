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НовостиПолитика7 сентября 2023 1:32

Собянин: В Раменском городском округе уничтожен беспилотник, летевший на Москву

Предварительно, пострадавших нет
Сергей ГАПЧУК
Собянин: В Раменском городском округе уничтожен беспилотник, летевший на Москву Фото: Агентство городских новостей Москва

Собянин: В Раменском городском округе уничтожен беспилотник, летевший на Москву Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в Раменском городском округе уничтожен беспилотник, летевший на Москву.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», - написал Собянин.

Он уточнил, что предварительно разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет. На месте работают экстренные службы.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в небе над Ростовом-на-Дону системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата.

Он уточнял, что один дрон упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй - в центре.

Голубев добавил, что в результате были повреждены несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Напомним, 6 сентября Минобороны РФ сообщило, что над Брянской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.