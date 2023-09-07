Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия ожидает окончательный крах экономики ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика ЕС окончательно рухнет, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.

«...Украинцы уже давно смотрят в бездну… Русские просто решили выжидать», - сказал эксперт. Офицер добавил, что они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и, того, что экономика Европы рухнет.

Экс-советник подчеркнул, что Россия не хочет смертей украинцев, так как намерена «жить с Западом и украинцами», однако Запад категорично выступает за поражение и раздробление России, чего никогда не будет.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября полковник Макгрегор заявил, что администрация президента Соединенных Штатов создала армию, которая не способна воевать.

Офицер подчеркнул, что для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM, трансгендерному лобби и профсоюзу учителей.

28 июня Макгрегор отмечал, что конфликт на Украине развивается не в пользу президента Зеленского, армия которого уже находится на грани полного развала.