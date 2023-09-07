Губернатор Богомаз: Над Брянским районом уничтожен беспилотник Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные уничтожили беспилотник над Брянским районом.

«Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА», - написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что силами Минобороны РФ уничтожен БПЛА над Брянским районом.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что российскими системами ПВО отражены атаки беспилотников в Подмосковье и Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области.

4 сентября Богомаз заявил, что российские войска пресекли очередную попытку ВСУ ударить по Клинцовской ТЭЦ при помощи ударных беспилотников.