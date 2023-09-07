Экс-разведчик Риттер: США не начнут прямой конфликт с РФ из-за позиции генералов Фото: Дмитрий ШТРАЙС

США не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что генералы осознают свою неспособность одержать победу, об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на своем канале U.S. Tour of Duty.

Так эксперт прокомментировал высказывание Такера Карлсона, что США начнут горячую фазу войну с Россией в следующем году.

«Предпосылкой твоего тезиса является допущение, что мы сможем победить. Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными», - заявил Риттер.

Размышляя о месте ведения военных действий, офицер отметил, что «ни в Сирии, ни на Украине, ни в Европе у США нет возможности одолеть Россию».

«У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы не сможем победить. Они не самоубийцы», - резюмировал Риттер.

Напомним, 31 августа ведущий Такер Карлсон выразил мнение, что Вашингтон начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране.

Журналист называл это политической мерой - «им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Как писал сайт KP.RU, 5 сентября экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что российским войскам под силу взять под контроль Одессу и Харьков, если появится такая необходимость.

Аналитик отметил, что Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт, рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков.