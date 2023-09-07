Что произошло в ночь на 7 сентября

Губернатор Голубев: Над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила два беспилотника Фото: REUTERS

Над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила два беспилотника, один из них упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре.

В результате пострадал один человек, от госпитализации он отказался, также повреждено несколько легковых автомобилей..

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО в Раменском городском округе уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Он уточнил, что, предварительно, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

США не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что генералы осознают свою неспособность одержать победу, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы не сможем победить. Они не самоубийцы», - резюмировал он.

Средства, конфискованные США у подсанкционных российских бизнесменов, пойдут на нужды боевиков ВСУ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».