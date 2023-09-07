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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 4:27

При атаке украинского дрона повреждено здание железнодорожного вокзала Брянска

Богомаз: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Богомаз: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Богомаз: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Такое заявление в четверг, 7 сентября, сделал губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что пострадавших в результате атаки дрона не было.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

По его словам, в результате падения обломков дрона были частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и ряд автомобилей.

Напомним, в ночь на четверг, 7 сентября, российские военные уже уничтожили один беспилотник над Брянским районом. Как сообщил тогда Богомаз, пострадавших и разрушений нет.