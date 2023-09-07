Строящийся в НГУ студенческий проектный центр станет частью системы технологического предпринимательства региона

Корпус поточных аудиторий и находящийся в нем студенческий проектный центр начнут работу в 2024 году. Сегодня здание готово на 23%. Фото: Предоставлено пресс-службой НГУ

В 2024/25 учебном году откроется корпус поточных аудиторий - новое функциональное пространство, которое прямо сейчас строится в новосибирском Академгородке благодаря нацпроекту «Наука и университеты». В этом корпусе появится студенческий проектный центр, где молодые люди смогут собираться для групповой и индивидуальной учебы, совместного досуга и работы над проектами, в том числе над технологическими стартапами.

Сегодня студенты НГУ активно включены в предпринимательскую повестку: 36 проектов стали победителями федерального конкурса «Студенческий стартап» и получат гранты по 1 миллиону рублей на развитие; созданы стартап-студия и студенческое объединение - технопарк «Академия»; проводятся акселераторы, конкурсы и питчи при участии экспертов. Поэтому появление отдельного места для проектной работы - это необходимый и ожидаемый шаг для университета.

- В конце августа в НГУ прошла стратегическая сессия по созданию системы технологического предпринимательства в сети современных кампусов. Рабочая группа Новосибирской области, в состав которой вошли представители университета, правительства региона и реальные предприниматели, вместе с коллегами из 15 регионов обсуждала, что необходимо сделать для комфортного и быстрого вхождения студентов в специфичную стартап-среду и дальнейшего сотрудничества с компаниями региона. Нами было принято единогласное решение по максимуму задействовать новые площади кампуса и, в частности, студенческого проектного центра, чтобы у заинтересованных ребят было постоянное место для совместной работы, встреч с менторами и питчинга проектов, - рассказала директор Центра предпринимательских инициатив НГУ Мария Галямова.