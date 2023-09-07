Российский разведчик сообщил о скоплении украинских сил под Артемовском Фото: REUTERS

Разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, которая действует в составе Южной группировки российских войск, рассказал о скоплении украинской армии в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часовом Яру и Богдановке, расположенных около Артемовска в Донбассе.

Как передает РИА Новости, разведчик сообщил, что на данный момент находится недалеко от украинских позиций, около Берховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). По его слова, рядом Богдановка и «очень большое количество» живой силы украинских войск, а также происходит ротация в Часовом Яре.

Российский военный также заявил, что из этих населенных пунктов подвозят боеприпасы на украинские позиции у линии соприкосновения на небольших автомобилях

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские подразделения продолжают безуспешные попытки занять высоты около Артемовска.