Экс-агент MI6 Крук: Запад понимает, но не признает провал наступления ВСУ Фото: REUTERS

Бывший агент Служба внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук назвал причины отказа западных стран признать провал наступления украинских войск.

«Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим», - заявил экс-агент MI6 в эфире YouTube-канала Judging Freedom

Крук полагает, что Вашингтон, возможно, считает одним из главных выходов из сложившейся ситуации продолжать эскалацию, которая так ни к чему не ведет.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал о причине провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам журналиста, оборона российских войск сорвала сделала большое количество минных полей, разрушив таким образом планы командования ВСУ.