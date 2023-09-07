Российский полковник объяснил, зачем ВСУ развозят пополнение и погибших разными путями Фото: REUTERS

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин объяснил, почему украинская армия разными путями развозит пополнение и погибших.

Как сообщил офицер, такой метод применяется для того, чтобы не подрывать моральный дух украинских бойцов видом огромных потерь, поскольку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) много убитых и раненых.

«Они стараются как правило раненых и погибших вывозить по одному маршруту, а новых заводить по другому маршруту, чтобы не было такого психологического давления», - приводит РИА Новости слова офицера.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что, несмотря на постоянные публикации западных СМИ о взятии украинскими войсками Работино, ВСУ теряют на данном направлении десятки тысяч бойцов, не добившись каких-либо успехов.