Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей Москва

В Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 7 сентября.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», – написал Сергей Собянин.

Мэр добавил, что экстренные службы работают на месте произошедшего.