Французские птицеводы заявили о проблемах из-за украинской курятины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер рассказал, что французские птицеводы страдают от «недобросовестной конкуренции» с украинскими производителями.

Еврокомиссия в июне этого года продлила беспошлинный ввоз украинской курятины, что, по его словам, привело к «взрывному росту предложения на рынке». Как заявил Шеффер, в первые дни на французский рынок в месяц поступало 10 тысяч тонн украинской курятины, но сейчас это число увеличилось в два раза – до 20 тысяч.

«Это действительно настоящий взрыв, взрывной рост. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения: немцы, голландцы, поляки», - заявил представитель ассоциации в интервью Figaro.

Шеффер заявил, что украинские куры дестабилизируют рынок, отметив также, что французское птицеводство представляет семейный бизнес, в то время как предприятия Украины находятся в другой категории.

Глава ассоциации призвал Еврокомиссию «защитить» французских производителей, заявив, что выгода от такой ситуации идет не украинскому народу, а огромному украинскому производителю курятины MHP, который принадлежит местному олигарху.

Ранее ряд европейских стран приостановили импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины после протестов местных фермеров, которые понесли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось в Европе, хотя должно было идти в страны Африки.