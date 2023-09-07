Губернатор Голубев: в Батайске Ростовской области был поврежден нежилой дом

Губернатор Голубев: в городе Батайск Ростовской области поврежден нежилой дом Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что утром 7 сентября в городе Батайск был поврежден нежилой двухэтажный гостевой дом.

“В центре Батайска специалисты выясняют причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома”, — сообщает “КП-Ростов” со ссылкой на телеграм-канал главы региона.

Отмечается, что на место инцидента выехали оперативные службы и глава городской администрации Роман Волошин. По данным Голубева, в результате происшествия пострадавших среди мирного населения нет. В данный момент следователи устанавливают причины произошедшего.

Напомним, в ночь на 7 сентября в Ростовской области силами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты два украинских беспилотника. Один БПЛА потерпел крушение за городом, а другой упал в центре столицы региона. В результате происшествия пострадал один человек, были повреждены несколько легковых автомобилей и зданий.