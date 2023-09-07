Украинка заявила об унижениях при депортации из Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевлянка Ирина рассказала о своем «шокирующем опыте» путешествия в Израиль.

Как рассказал девушка, в декабре прошлого года она через Польшу решила прилететь в Тель-Авив по приглашению друзей, чтобы провести зиму в Израиле, но в аэропорту Бен-Гурион возникли проблемы. На паспортном контроле документы украинки долго изучали, а потом приказали ей ждать решения в зале.

Позже девушку пригласили на собеседование, где ей задавали личные вопросы. В зале ожидания она не могла приобрести что-либо поесть или попить, а еду и воду там не выдавали.

В итоге женщина получила документы о депортации с запретом посещения страны в течение пяти лет, так как ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь».

«Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», - рассказала она в беседе с «Украинской правдой».

Напомним, пару дней назад американский журналист Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запросил страны Европы депортировать мужчин-украинцев призывного возраста.