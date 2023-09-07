NYT: США скоро передадут Украине новую партию кассетных боеприпасов

NYT: США скоро передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов Фото: EAST NEWS

Американская газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме заявила, что США планируют в ближайшее время отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов.

“Через два месяца после того, как США передали Украине первую партию боеприпасов, <...> трое американских чиновников заявили, что администрация Байдена планирует отправить еще больше, и в ближайшее время”, — отмечается в статье.

По данным источника NYT, в распоряжении Пентагона к моменту отправки первой партии были сотни тысяч подобных боеприпасов, однако ведомство не раскрывало, сколько их них было послали на Украину.

Днем ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch также отмечала, что Пентагон не уточнил тип поставляемых Киеву кассетных боеприпасов и условия их передачи, а также напомнила, что больше всего от применения подобных снарядов страдают гражданские лица, особенно дети.