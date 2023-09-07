Умер Энвер Мамедов, журналист и переводчик СССР на Нюрнбергском процессе

Энвер Мамедов. Фото: Youtube

В возрасте 100 лет ушел из жизни легендарный журналист, переводчик на Нюрнбергском процессе, бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его близких.

Энвер Мамедов отметил свой 100-летний юбилей 15 августа 2023 года, а незадолго до этого его представили к Ордену Александра Невского. Ранее он был награжден семью орденами и десятью медалями

Энвер Мамедов владел английским, немецким, итальянским и французским языками. Он работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвуя в качестве переводчика в Нюрнбергском процессе. В Министерстве иностранных дел он проработал на разных должностях до февраля 1950 года, а до 1956 года был главным редактором Радиокомитета.

В период с 1956 по 1959 годы Энвер Мамедов занимал пост советника-посланника посольства СССР в Вашингтоне и был главным редактором журнала «СССР». Позже до 1960 года занимал пост главного редактора Совинформбюро, затем работал на иных должностях в СМИ. В 1986-1992 годах работал политобозревателем АПН.