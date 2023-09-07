При падении БПЛА в Раменском выбиты окна в 5 квартирах, повреждены 4 автомобиля

При падении дрона в Раменском выбиты окна в 5 квартирах, повреждены 4 авто Фото: REUTERS

Глава Раменского городского округа Николай Ханин заявил, что в районе крушения беспилотника в Раменском были выбиты стекла в пяти квартирах и повреждены четыре автомобиля.

“На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают дома и по улице Лучистой, дома 7, 8, 9 — на предмет возможных повреждений. Пострадавших среди людей, к счастью, нет”, — написал Ханин в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что лично возглавил региональный оперштаб по восстановлению повреждений и выплате компенсаций жителям дома.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что беспилотник, летевший атаковать столицу, был сбит системами радиоэлектронной борьбы в Раменском районе.