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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 6:57

В Сочи скончалась 7-летняя девочка, впавшая в кому после купания в Черном море

Медики больше недели боролись за ее жизнь, но организм девочки не справился с болезнью
Сергей ЧИКОВ
В Сочи умерла 7-летняя девочка после купания в Черном море

В Сочи умерла 7-летняя девочка после купания в Черном море

Фото: Иван МАКЕЕВ

7-летняя девочка из Екатеринбурга, впавшая в кому после купания в Черном море, погибла. Больше недели медики боролись за ее жизнь, но ребенок не смог побороть инфекцию.

“18 августа у ребенка после купания в Черном море поднялась температура, заболели мышцы и началась рвота. Родители пытались сами вылечить девочку, но в один момент Кира потеряла сознание.” — напоминает “КП-Краснодар”.

Отмечается, что в результате заражения у ребенка начался отек легких и мозга. Мэрия Сочи отрицала, что девочка поймала ротавирус во время купания в море. По словам администрации города, на территории побережья регулярно проводятся санитарные проверки, не выявляющие опасных патогенов.