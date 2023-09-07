После атаки ВСУ без света остались пять сел в Белгородской области

Украинские войска утром в четверг, 7 сентября, обстреляли территорию недалеко от поселка Задорожный, который находится в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что в результате атаки были повреждены линии электропередач, из-за чего без света остались пять населенных пунктов.

«Повреждена линия электропередачи, без света остаются пять населенных пунктов: село Вязовое, село Теребрено, поселок Илек-Пеньковка, село Староселье, поселок Задорожный», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Напомним, в четверг, 7 сентября, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что во время атаки украинского беспилотника было повреждено здание железнодорожного вокзала Брянска.

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